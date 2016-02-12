Сегодня время объединить усилия президента, правительства и парламента - нардеп

Об этом заявил председатель фракции Максим Бурбак в пятницу, общаясь с представителями СМИ в Черновцах.

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"Правительство показало план действий и рассчитывает на поддержку парламента. Фракция "Народный фронт" будет поддерживать каждого министра и правительство в целом. Мы за то, чтобы внедрять реформы и развивать государство, не размениваясь на рейтинги и различные выгоды, которые кто-то хочет получить. И будем решительно бороться как с политической коррупцией, так и любой другой", - отметил Бурбак.

Он подчеркнул, что премьер-министр Арсений Яценюк в очередной раз подчеркнул, что реализация совместных задач возможна только в условиях конструктивного сотрудничества и взаимопонимания между различными ветвями власти, и что он является надежным партнером президента и коалиции.

"Народный фронт" постоянно подчеркивает, что мы должны отбросить популизм и деструктив, совместно работать над защитой от агрессора и продолжением реформ", - сказал председатель фракции.

Он также добавил, что "Народный фронт" обращается ко всем правоохранительным структурам, в том числе и вновь созданного Антикоррупционного бюро, показать результаты своей работы.

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"Пожалуйста, начинайте работать. Мы предусмотрели действующим законодательством ваши полномочия, мы вас создали, прошли конкурсы, бюджетом предусмотрено полное финансирование – пожалуйста, покажите результаты", - сказал Максим Бурбак.