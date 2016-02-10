Нужно привлекать молодежь для обновления системы исполнительной власти – Гройсман

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман сегодня во время церемонии вручения дипломов и премий молодым ученым, педагогическим работникам и молодежи за вклад в развитие парламентаризма и местного самоуправления, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Очень важно выстроить возможности прихода в исполнительную власть молодых, талантливых, образованных людей», - заявил он.

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Председатель парламента подчеркнул, что одна из главных проблем Украины сегодня - слабость государственных институтов, которые «были сформированы при системе клановости и закрытости».

По мнению Гройсмана, построение эффективной системы управления является одним из стратегических приоритетов для Украины на ближайшие годы. Председатель парламента считает одной из главных задач на сегодняшний день поднять престиж власти и запустить систему «лифтов», которые приведут во власть новую генерацию государственных управленцев.

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«Наша задача в том, чтобы разрушить старую систему, построить абсолютно новую систему, которая за несколько, два-три года, позволит обновить исполнительную власть именно такими людьми, как вы - с опытом, достижениями, на принципах добропорядочности, профессионализма и, безусловно, патриотизма к нашему государству», - отметил Гройсман, обращаясь к молодым ученым и педагогическим работникам.