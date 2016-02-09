Порошенко надеется, что ВР на следующей неделе примет еще 4 "безвизовых" законопроекта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с работниками НАБУ сегодня в Киеве.

“Внесение на этой неделе и голосование на следующей неделе остальных 4 законов, сопровождающих предоставление Украине безвизового режима, и будет окончательным выполнением всех требований”, - сказал он.

“Я бы очень хотел, чтобы со второго полугодия украинцы имели возможность ездить в ЕС без виз”, - сказал президент.

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Напомним, 18 декабря 2015 года Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

В отчете ЕК констатировала, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включение ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.

Отчет будет направлен Совету ЕС и Европейскому парламенту, и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной.

Сегодня, 9 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает введения безвизового режима с ЕС уже через несколько месяцев.