Порошенко надеется, что ВР на следующей неделе примет еще 4 "безвизовых" законопроекта
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада на следующей неделе примет еще 4 законопроекта, необходимые для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с работниками НАБУ сегодня в Киеве.
“Внесение на этой неделе и голосование на следующей неделе остальных 4 законов, сопровождающих предоставление Украине безвизового режима, и будет окончательным выполнением всех требований”, - сказал он.
“Я бы очень хотел, чтобы со второго полугодия украинцы имели возможность ездить в ЕС без виз”, - сказал президент.
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Напомним, 18 декабря 2015 года Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.
В отчете ЕК констатировала, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включение ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.
Отчет будет направлен Совету ЕС и Европейскому парламенту, и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной.
Сегодня, 9 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает введения безвизового режима с ЕС уже через несколько месяцев.