Пересчет стоит 21 млн. грн.

Принятие решения о полном пересчете голосов по выборам в Верховную Раду Украины может создать основание для отмены результатов выборов. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал председатель Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ.

Он отметил, что такое решение Верховной Рады Украины будет лишь декларативным и будет иметь вид постановления, а не закона.

По убеждению И.ПОПОВА, Центральная избирательная комиссия откажет Верховной Раде в таком пересчете, поскольку депутаты не объяснят его техническую сторону.

В то же время, по его словам, если даже проводить пересчет, это необходимо делать более организовано, в единственный выходной день – например, в воскресенье, 9 апреля, для чего необходимо привлечь представителей СМИ и наблюдателей.

Как сказал И.ПОПОВ, в участковых избирательных комиссиях работало около полумиллиона человек, следовательно, из расчета 51 грн. на одного человека за день работы, на пересчет голосов необходимо найти около 21 млн. грн. Кроме того, необходимо учесть средства на аренду помещений.