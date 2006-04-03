Подсчет голосов прошел с нарушениями

Выявленные нарушения во время подсчета голосов избирателей после голосования 26 марта не дают оснований требовать полного пересчета голосов по выборам в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий итоговый отчет Комитета избирателей Украины сегодня на пресс-конференции в Киеве обнародовал председатель КИУ Игорь ПОПОВ.

Он отметил, что в каждом конкретном случае при наличии жалоб от наблюдателей или членов комиссий о нарушениях во время подсчета голосов суд может обязать соответствующую участковую избирательную комиссию провести пересчет на этом отдельном участке.

И.ПОПОВ отметил, что голосование по выборам народных депутатов Украины и в местные советы прошло в свободной и прозрачной обстановке, фактов давления на избирателей, членов комиссий, СМИ, наблюдатели, за редким исключением, не зафиксировано. Бюллетени, вброшенные в избирательные урны, отражают волеизъявление украинских избирателей.

В то же время, по его данным, процесс подсчета голосов после голосования 26 марта прошел с нарушениями процедурных норм, особенно это касается процедуры передачи документов в окружные и территориальные избирательные комиссии, а также уточнение протоколов УИК. По словам И.ПОПОВА, все это создавало условия для злоупотреблений во время подсчета голосов и дало основания для многочисленных обжалований результатов голосования, однако достаточных доказательств, которые бы указывали на нарушения, которые повлияли на результаты голосования по выборам в ВР, нет. В то же время имели место нарушения, которые повлияли на результаты отдельных местных выборов.

И.ПОПОВ констатировал, что несколько ТИК уже признали недействительными результаты местных выборов или объявили пересчет голосов. Во многих других случаях жалобы находятся на рассмотрении в избирательных комиссиях и судах. Судебные процессы и апелляции могут затянуть на месяцы объявление результатов и начало работы новоизбранных советов.

Он также обнародовал рекомендации КИУ по итогам наблюдения: Центризбиркому, всем окружным и территориальным избирательным комиссиям обнародовать результаты голосования по всем участкам в каждом соответствующем округе, для возможности сверки с данными, которые есть в распоряжении штабов партий (блоков); провести пересчет голосов на тех избирательных участках, где есть жалобы наблюдателей о нарушениях во время подсчета голосов, а также на тех участках, протоколы о результатах голосования с которых вызывают сомнения; в будущем проводить парламентские и местные выборы отдельно; начать процесс создания Единого реестра избирателей с учетом предыдущего опыта и тех проблем, с которыми столкнулись при формировании списков избирателей на нынешних выборах; унифицировать избирательное законодательство путем создания и принятия Избирательного кодекса. Также КИУ предлагает предоставить общественным организациям Украины право вести наблюдение за местными выборами.