Тимошенко говорит, что поддержка Герман очень нужна ее семье

Премьер Юлия Тимошенко благодарит депутата от Партии регионов Анну Герман за поддержку и порядочность в вопросе инцидента, который произошел с зятем Тимошенко и ее дочерью.

Так Тимошенко прокомментировала заявление Герман, сообщает пресс-служба премьера.

"Комментарий Анны Герман относительно так называемого одесского инцидента приятно поразил меня, он был очень нужен нашей семье", - отметила Тимошенко.

"Абсолютно соглашаюсь с госпожой Анной, что использовать детей в политических провокациях это – не по-человечески, и благодарю ее за эту позицию", - сказала премьер.

"Мне приятно, что, несмотря на разные политические позиции, мы не забываем о высших ценностях, о морали, достоинстве и чести. Это значит, что в этой стране, в конце концов, будет все хорошо. Так как честных и порядочных людей в Украине значительно больше, чем тех, кто в грязи живет и грязью кормится", - добавила она.

Украинская правда