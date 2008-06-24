Анна Герман: руки прочь от детей Юлии Тимошенко!

Народный депутат от Партии регинов Анна Герман призывает прекратить инсинуации вокруг дочери и зятя премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Партии регионов.

«Призываю политиков опомниться! Не будем терять достоинство, не будем забывать, что жизнь продолжается. Даже после завершения политической карьеры большинство из нас останется в этой стране, и мы должны иметь возможность смотреть в глаза друг другу даже при случайной встрече, - идет речь в заявлении депутата от Партии регионов Анны Герман. – Выступить с таким призывом вынудила меня история, которую раздувают вокруг дочери Юлии Тимошенко.

Соглашаюсь: Юлия Владимировна – жесткий политик, и политическая борьба сурова для нас всех. Нам приходится выдерживать много грязи, которую выливают на нас, используя такое явление, как «журналистское киллерство».

Депутат считает, что бороться с политиком, используя провокации против детей – это не по-людски: "Такие методы никогда не принесут успеха инспираторам скандала, или тем, кто за этими инспираторами стоит".

"Меня тяжело заподозрить в дружбе с Юлией Тимошенко, но я знаю Юлию Владимировну давно. Она никогда не позволяла себе мстить кому-то, используя детей, - заявляет регионалка, - Когда-то давно, во времена «преступного режима», когда пытались получить надо мной контроль как над журналисткой посредством провокации против моих детей, Юлия Тимошенко защитила меня. И я этого никогда не забуду. Поэтому сегодня считаю своим моральным долгом сказать: «Руки прочь от детей Юлии Тимошенко! Прочь грязные методы из политической борьбы!», - говорится в заявлении Герман.