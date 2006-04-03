Литвин пожаловался Ющенко на результаты выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что в последний день работы Верховной Рады 4-го созыва на пленарном заседании депутаты должны рассмотреть вопросы внесения изменений в закон о статусе депутатов (касающийся отмены депутатской неприкосновенности).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи с Председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что парламент должен рассмотреть также вопрос избрания судей Конституционного Суда по квоте ВР и приведения к присяге судей, назначенных Президентом Украины и избранных по квоте на съезде судей.

В свою очередь, В.ЛИТВИН отметил, что Верховная Рада, кроме этих вопросов, завтра будет рассматривать ряд законов, к которым Президент Украины применил право вето. Он также не исключил, что парламент рассмотрит постановления о проведении пересчета результатов голосования в парламент.

Завтра Президент Украины планирует принять участие в заседании Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, по словам первого вице-спикера Адама МАРТЫНЮКА, последняя сессия Верховной Рады Украины четвертого созыва не будет закрываться по крайней мере до 26 апреля. По его словам, Согласительный совет лидеров групп и фракций принял решение не закрывать сессию завтра, 4 апреля, поскольку на 26 апреля запланированы парламентские слушания, касающиеся Чернобыльской катастрофы и в случае закрытия сессии они были бы нелегитимными.