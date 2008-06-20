В Крыму от удара молнии пострадали 10 человек

В Белогорском районе Крыма сегодня в результате удара молнии пострадали 10 человек, 9 из которых – тяжело.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, трагедия произошла сегодня около 12.00.

Во время сильного ливня 10 людей спрятались под навес автобусной остановки. В какой-то момент рядом в 15-метровый тополей ударила молния. В результате 5 мужчин и 4 женщины получили поражение электрическим током и были госпитализированы.