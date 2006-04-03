Лукашенко оправился от послевыборного стресса

Киев. В Беларуси 8 апреля состоится церемония вступления Александра ЛУКАШЕНКО в должность Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Как сообщал УНИАН, инаугурация Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО, намеченная на 31 марта, была перенесена на неопределенный срок по неизвестным причинам. Сразу после президентских выборов А.ЛУКАШЕНКО на протяжении 8 дней публично не появлялся, а его пресс-служба сообщала, что Президент работает с документами.

В Беларуси 19 марта состоялись президентские выборы, в ходе которых А.ЛУКАШЕНКО был избран Президентом на третий срок, получив поддержку 83% избирателей. За лидера объединенных демократических сил Александра МИЛИНКЕВИЧА проголосовало 6% избирателей, за лидера белорусских либерал-демократов Сергея ГАЙДУКЕВИЧА – 3,5%, за лидера белорусских социал-демократов Александра КОЗУЛИНА – 2,3%.

Белорусская оппозиция после выборов провела широкомасштабные акции протеста, в ходе которых было задержано и приговорено к административной ответственности в виде ареста от 5 до 15 дней более 1000 человек.