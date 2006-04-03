Итоги выборов в Полтаве

Блок Юлии Тимошенко, Партия регионов, блок "Наша Украина", Социалистическая партия Украины, Коммунистическая партия Украины и Народный блок Литвина по итогам подсчета данных со 100% бюллетеней на 1 тыс. 310 избирательных участках проходят в Полтавский областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Полтавской областной территориальной избирательной комиссии Вадим ОРЛОВ.

По его словам, за БЮТ проголосовали 21,4% избирателей, за Партию регионов – 14,79%, за "Нашу Украину" - 10,9%, за СПУ – 10,6%, за КПУ - 5% избирателей, за Народный блок Литвина - 3,2%. 6% проголосовавших не поддержали ни одного кандидата.

Полтавская областная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов от 36 областных организаций партий и блоков на выборы депутатов облсовета.

В Полтавском облсовете 90 депутатов.