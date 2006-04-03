Итоги выборов в Чернигове

Блок Юлии Тимошенко, Социалистическая партия Украины, Партия регионов, блок "Наша Украина", Коммунистическая партия Украины и Народный блок Литвина проходят в Черниговский областной совет по подсчетам данных 100% бюллетеней на 1 тыс. 114 избирательных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Черниговской городской территориальной избирательной комиссии Надежда САХНО.

По ее словам, явка избирателей составляла 67,2%.

По данным избиркома, за БЮТ проголосовало 25,71% избирателей (164 тыс. 59 человек), за СПУ - 12,51% (79 тыс. 838 человек), за Партию регионов - 11,34% (72 тыс. 339), за блок "Наша Украина" - 8,71% (55 тыс. 551), за КПУ - 4,95% (31 тыс. 557), за Народный блок Литвина - 3,47% (22 тис.130 человек). 6% избирателей не поддержали ни одного субъекта выборов.

В выборах в Черниговский облсовет принимали участие 36 партий и блоков. Состав Черниговского областного совета – 90 депутатов.