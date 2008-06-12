Кабмин добивается приема Украины в НАТО по трем направлениям

Решение о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО напрямую будет зависеть от оценки прогресса интенсифицированного диалога между страной и Североатлантическим альянсом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На саммите в Бухаресте было принято решение, в соответствии с которым в декабре 2008 года планируется дать первую оценку интенсифицированного процесса между Украиной и НАТО, и в зависимости от оценки прогресса будет принято другое решение, которое будет касаться перспектив присоединения Украины к ПДЧ», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство в вопросе присоединения Украины к ПДЧ в НАТО придерживается последовательной позиции.

«Есть три основные сферы, на которых правительство Украины сосредотачивает свое внимание. Первое – это координация политики евроатлантической интеграции и качество этой координации. Второе – это качество публичной дискуссии в украинском обществе, и третье – это дискуссия и диалог с другими странами в регионе для того, чтобы пояснить видение Украины, ее приоритетов в направлении евроатлантической интеграции», - добавил он.

Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что правительство всегда акцентировало и будет акцентировать на качественной стороне процесса. «Это, в первую очередь, и только во вторую очередь мы рассматриваем какие-то гипотетические даты. Как известно, на сегодня в Альянсе отсутствует консенсус. И, безусловно, как любая другая организация, НАТО предпринимает шаги, чтобы достигнуть такого консенсуса. Этому также будет способствовать визит Генерального секретаря НАТО в Украину», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН. 16-17 июня в Украине будет находиться делегация Североатлантического Совета во главе с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.