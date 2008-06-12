Министр углепрома говорит, что не готов реализовать идею Тимошенко

Угольная отрасль Украины пока не готова перейти к почасовой оплате труда шахтеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Енакиево заявил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

«К сожалению, мы в ближайшее время не готовы (к почасовой оплате). Нам надо готовиться. И самое главное, должна быть хорошая подготовка, в первую очередь, руководителей, инженерно-технических работников», - сказал он.

Министр пояснил, какая необходима подготовка: «Вот приходите вы на работу, а там нет костыля, болта, гайки и т.д. Поэтому вы вынуждены идти искать костыль, болт, гайку и т.д., а время идет, а положенные метры проходки или тонны угля за это время не даете».

В этой связи он подчеркнул, что «нужна очень серьезная подготовка как самой технологии, так и материально-технического обеспечения, чтобы человек шел на свое рабочее место и выполнял ту норму, которая ему заложена на это время, а не отвлекался на все эти дела».

Министр подчеркнул, что в переходе к почасовой оплате труда шахтеров «есть очень много положительного, но есть и отрицательное». По его словам, правительство приняло решение, что в этом году «переводим на такую оплату шахту имени Засядько, а потом определим, какую взять шахту в системе Минуглепрома. Надо отработать, изучить и дать оценку всему этому – переходить или нет».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 11 июня заявила, что с 1 июля на почасовую оплату труда будут переведены шахтеры, работающие в условиях повышенного риска.

«С 1 июля мы перейдем на почасовую оплату труда для шахтеров и других сотрудников, которые работают непосредственно на тех шахтах, где существует опасность в труде, а следующий шаг – мы будем вводить почасовую оплату для всех остальных работников, которые работают под землей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, введение почасовой оплаты труда является «абсолютно верным», поскольку такой подход будет способствовать соблюдению правил техники безопасности при проведении работ в условиях повышенного риска для жизни.

При этом глава правительства заявила, что переход на почасовую оплату труда не приведет к снижению уровня существующей заработной платы в угледобывающей отрасли Украины.

«Все расчеты, которые нужны для того, чтобы перейти на почасовую оплату, будут представлены в проекте изменений в государственный бюджет на 2008 год, который мы планируем обсудить на внеочередном заседании правительства во вторник (17 июня)», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.