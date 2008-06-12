Тимошенко опять поставит в Раде кадровый вопрос

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что новое руководство Антимонопольного комитета Украины будет назначено на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на пресс-конференции в Запорожской области.

«Я думаю, что, возможно, на следующей неделе будет поставлен на голосование этот вопрос», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада Украины уволила председателя Антимонопольного комитета Украины Алексея КОСТУСЕВА, избранного народным депутатом по списку Партии регионов на досрочных выборах 30 сентября 2007 года.