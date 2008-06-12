Яценюк называет «невероятными» темпы инфляции в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает предпринять ряд антиинфляционных мер, которые существенно уменьшат темпы инфляции в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом спикер сказал во время выступления во Львовском институте банковского дела Университета банковского дела НБУ перед профессорско-преподавательским составом и студентами.

А.ЯЦЕНЮК дал оценку современному экономическому положению Украины.

По его словам, «сейчас происходит ключевой вызов не только для Украины, но и для всего мира – это вызов инфляции». А.ЯЦЕНЮК назвал «невероятными» темпы инфляции в Украине, которая, по его словам, равняется 30%, и отметил, что инфляционные процессы – «это не процессы, находящиеся исключительно в одной моногамной плоскости, это явление, с которым столкнулся весь цивилизованный мир, и которое связано с невероятным ростом цен на энергетические ресурсы».

Главными факторами инфляционных процессов председатель ВР назвал энергетическую составляющую, продовольственный кризис в мире, глобальное потепление, «кредитную турбулентность».

Касаясь особенностей инфляционных процессов в Украине, А.ЯЦЕНЮК назвал еще одним из их факторов отсутствие системы покрытия товарных дисбалансов. При этом он отметил, что «исключительно монетарными средствами остановить инфляцию невозможно».

Председатель Верховной Рады выразил мнение о необходимости уменьшения дефицита государственного бюджета, сокращения социальных расходов, которое сдержит инфляционные процессы. Он также предложил ряд антиинфляционных мер, среди которых внедрение «гибкого валютообменного курса, «координация действий с правительством по расходованию государственных средств, разработка системы товарного покрытия, внедрение гибкой политики относительно выработки товарных работ и услуг».

«Только при выполнении этих элементов возможно уменьшение темпов инфляции», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По мнению председателя ВР, «сегодняшняя перспектива Украины – не в металле, не в газе, а в возвращении к столетней истории Украины – аграрному государству». По его словам, Украина «имеет на ближайшие 20 лет четкую перспективу роста ВВП исключительно в аграрном секторе, а также должна стать ключевым аграрным игроком в мире».

Перспективным для роста ВВП А.ЯЦЕНЮК также считает развитие сектора строительства, продаж металла и торговлю.

Еще одно из перспективных направлений развития отечественной экономики, считает спикер парламента, заключается в поддержке новых идей и технологий. «Как ключевой двигатель конкурентной экономики – умные люди, способные предложить, сгенерировать идеи и их реализовать», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, необходимо формировать национальный капитал на всех уровнях. По его мнению, в ближайшее время необходимо внести изменения к доходную часть бюджета, завершить земельную реформу. «Земля – это последний капитал, который остался в Украине. Его потеря может означать потерю контроля над государством», - подчеркнул он.