В Едином Центре предупреждают педагогов: расхолаживаться рановато

Народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам науки и образования Леся ОРОБЕЦ призывает правительство обеспечить контроль над тем, чтобы приемные комиссии высших учебных заведений использовали сертификаты Украинского центра оценивания качества образования при приеме абитуриентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии “Единый Центр”.

«Отсутствие существенных нарушений, небольшой процент апелляционных жалоб, соблюдение сроков – все это дает сегодня основания говорить об успехе нынешней тестовой кампании. Однако педагогам и чиновникам расхолаживаться рановато: впереди не менее важный этап – зачисление в высшие учебные заведения», – заметила Л.ОРОБЕЦ.

По ее словам, вступительная кампания станет конечной оценкой внешнего оценивания.

По мнению Л.ОРОБЕЦ, все будет зависеть от того, как правительству удастся обеспечить контроль над выполнением приемными комиссиями положений приказа Министерства образования №1172 от 25 декабря 2007 года, которым устанавливается зачисление в ВУЗ на основании сертификатов Украинского центра оценивания качества образования.

Депутат также заметила, что отдельно следует отметить профессиональность работы Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования, которые, невзирая на заметное политическое давление, сумели ответственно подойти к организационному обеспечению независимого оценивания.