Эксперт считает, что Ющенко подрывает международный имидж Украины

Критика Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО работы правительства в зарубежных изданиях и во время зарубежных визитов негативно влияет на внешнеполитический имидж Украины.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«О том, что Украине необходимо жестко бороться за свой внешнеполитический имидж, говорят все, но почему-то никто не говорит о том, что разрушительными факторами для него являются высказывания и действия высших представителей украинской власти, - сказал эксперт, комментируя критику В.ЮЩЕНКО роботы премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО некоторым зарубежным изданиям. - Вне сомнений, Президент имеет полное право конструктивно критиковать премьера, но такая критика, высказанная во время визитов на высшем уровне или в зарубежных изданиях, не может не влиять на имидж и инвестиционную привлекательность государства негативно. Как правило, на внешнеполитической арене, несмотря на внутренние разногласия, все ветви государственной власти, а также представители оппозиции монолитны, Украина же идет в этом своим, оригинальным путем, который отнюдь не делает ее как страну сильней».

«ЮЩЕНКО, очевидно, слишком заигрался в войну с ТИМОШЕНКО, такого стиля поведения, пожалуй, не позволял себе ни один руководитель стран Европы или США», - отметил политолог.