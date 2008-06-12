Минобразования хочет подогнать плату за обучение под "киевский" стандарт
16:16, 12 июня 2008Политика
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Вакарчук о необходимости упорядочения
|Иван Вакарчук
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.
«Плата за обучение не упорядочена сегодня, но она будет упорядочена», - сказал И.ВАКАРЧУК.
При этом он отметил, что в планах Минобразования - упорядочение платы за обучение, которая не должна выходить за пределы «коридора» оплаты за обучение в Киеве.
В то же время И.ВАКАРЧУК отметил, что такой вопрос должен быть урегулирован на уровне Кабинета министров Украины, поскольку установление той или иной суммы за обучение «не должно быть желанием лишь учебного заведения».
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