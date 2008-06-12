Минобразования хочет подогнать плату за обучение под "киевский" стандарт

Министерство образования и науки намерено упорядочить плату за обучение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.

«Плата за обучение не упорядочена сегодня, но она будет упорядочена», - сказал И.ВАКАРЧУК.

При этом он отметил, что в планах Минобразования - упорядочение платы за обучение, которая не должна выходить за пределы «коридора» оплаты за обучение в Киеве.

В то же время И.ВАКАРЧУК отметил, что такой вопрос должен быть урегулирован на уровне Кабинета министров Украины, поскольку установление той или иной суммы за обучение «не должно быть желанием лишь учебного заведения».