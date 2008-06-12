Личный врач Ющенко засвидетельствовал героизм Президента

Личный врач Президента Украины, заместитель руководителя Государственного управления делами Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ называет дезинформацией заявления некоторых политиков на тему отравления главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом идет речь в комментарии Р.ВАЛИХНОВСКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Президента.

«Я хочу обратиться к гражданам, которые сегодня слышат в средствах массовой информации дезориентирующую и сфальсифицированную информацию относительно отравления Президента Украины, не прислушиваться к этим вещам», - отметил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

Он напомнил, что вчера в Женеве на пресс-конференции украинско-швейцарская группа врачей, которая проводила лабораторно-диагностическое обследование состояния Президента Украины и принимала участие в его лечении и консультациях, обнародовала заявление, в котором категорически опровергает спекуляции вокруг темы отравления В.ЮЩЕНКО и называет их непрофессиональными и не связанными с медицинскими исследованиями и знаниями. «В международном медицинском сообществе такая дезинформация об отравлении не вызывает ничего другого, кроме возмущения», - отметил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

Личный врач главы государства подчеркнул, что независимые лабораторные тесты, проведенные во многих сертифицированных лабораториях мира, подтвердили наличие чрезвычайно высоких концентраций диоксина в организме В.ЮЩЕНКО. «Доза диоксина, которая попала в организм нашего Президента, является наибольшей в истории мировой медицины. Это не новость, поскольку все соответствующие исследования были опубликованы в медицинской прессе», - заметил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

Он добавил, что, начиная с 2004 года, международной группой врачей была проведена успешная работа по выведению диоксина из организма Президента Украины. По его словам, при этом были применены новейшие методы молекулярной медицины.

«Вчера в Женеве от имени Президента и его семьи я поблагодарил международную команду врачей - среди которых, кстати, есть Нобелевские лауреаты, - госпиталя Женевы, лично профессору СОРА за успешную работу», - сообщил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

«Как личный врач Президента от имени команды врачей удостоверяю, что на протяжении этого времени Виктор Андреевич ЮЩЕНКО проявил настоящий героизм в борьбе с болезнью. Этим человеком можно восторгаться», - добавил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

Народный депутат Давид ЖВАНИЯ неоднократно заявлял, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен.

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО опроверг заявление Д.ЖВАНИИ о том, что в 2004 году В.ЮЩЕНКО не был отравлен.

Кроме того, международная группа врачей, которая проводила лабораторную диагностику состояния В.ЮЩЕНКО, также категорически опровергла последние заявления относительно сомнений в отравлении главы государства.