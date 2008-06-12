Литвин хочет отправить в отставку весь экономический блок правительства

Лидер Народной партии, народный депутат Владимир ЛИТВИН считает, что экономический блок правительства должен уйти в отставку ради сохранения коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я убежден, что люди, которые не смогли спрогнозировать тот уровень инфляции в стране, а это представители экономического блока правительства, они должны уйти в отставку», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, «если не спрогнозировали годовую инфляцию, и сегодня мы за пять месяцев имеем вдвое больше, чем за год, то как они могут прогнозировать нашу экономическую жизнь, как они могут планировать экономику страны». По его мнению, «очевидно, они не способны это сделать».

«Понятно, что ответственность и за это несет и предыдущее правительство, – заметил В.ЛИТВИН - И нужно об этом сказать. Затем нужно четко определить, какие есть первостепенные задачи, и на них нужно сосредоточить усилия всей страны».

В.ЛИТВИН считает, что люди, которые будут реализовывать эти задачи, «не обязательно должны иметь какую-то политическую окраску». «Такой подход, думаю, сможет выкристаллизовать ту критическую массу поддержки, которая будет обеспечена в Верховной Раде Украины» - сказал лидер фракции Блока Литвина.

«Я сегодня далек от того, чтобы посягать на все правительство, - подчеркнул он, - но изменения, я убежден, нужны, и они даже нужны учитывая то, чтобы была сохранена та же коалиция».

В.ЛИТВИН утверждает: «Если будут действовать по принципу назначения исключительно партийных лиц и исключительно по планово-партийному принципу, которые у нас доминируют, то Украина никакой перспективы не имеет».