Схеффер: НАТО существует не для решения проблем Украины с Россией

НАТО не намерено размещать в Украине свои базы, в частности, в Севастополе, после того как в 2017 году российский Черноморский флот покинет эту базу.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп СХЕФФЕР накануне своего визита в Украину.

Как сообщает интернет-издание “Главред”, в частности, Я.СХЕФФЕР на соответствующий вопрос журналистов сказал: “Безусловно, нет”.

Он отметил, что Альянс оставался, и будет оставаться за пределами любых двусторонних дискуссий между Украиной и Россией относительно будущего Черноморского флота. “Это не является вопросом НАТО – поэтому союзники и генеральный секретарь Альянса стоят в стороне”, - сказал Я.СХЕФФЕР.

В то же время он заметил, что НАТО – “это союз на данный момент 26 суверенных государств. Они могут принимать любые решения. Украина как суверенное государство также будет сама решать, каким будет курс ее внешней политики. НАТО работает по принципу консенсуса, поэтому не может никого и ни к чему принуждать. Решение будет принимать народ Украины по демократической процедуре, которую вы имеете”.

Я.СХЕФФЕР призвал бороться с мифами о НАТО. “Например, о том, что приближение Украины к НАТО будет означать появление баз Альянса на ее территории. Давайте бороться с мифом о том, что такой шаг будет иметь очень негативные последствия для определенных отраслей украинской промышленности, в частности авиационной. Это – нонсенс! Чем больше взаимосовместимости будет достигаться, тем больше возможностей вы будете иметь, тем лучше будет украинским авиапроизводителям”, - подчеркнул генсек НАТО.

Я.СХЕФФЕР также отметил, что НАТО не будет втягиваться в территориальные или какие-нибудь другие споры, которые Украина может иметь или не иметь с Россией. “Это не является ролью НАТО, эта организация не создавалась для таких вещей”, - подчеркнул генсек НАТО.

Он напомнил, что НАТО – это военно-политическая организация. Все операции и миссии НАТО, кроме одной, осуществляются либо под прямым мандатом ООН, либо по согласованию с ООН. “Например, по Дарфуру нет резолюции Совета Безопасности, но есть поддержка ООН. Кстати, позвольте мне поблагодарить Украину, которая единственная из стран-партнеров принимает участие во всех операциях Альянса”, - сказал он.

Я.СХЕФФЕР призвал не превращать НАТО в организацию, какой она не является. “НАТО не ищет прямого вмешательства – ни в Грузии, ни в Украине. Чего мы действительно хотим достичь с этими странами – это интенсивного привлечения. В Бухарестском коммюнике четко отмечено, что эти страны со временем станут членами НАТО. Добавлю – если они того пожелают. Существующие турбулентности – это то, как иногда работает демократическая структура. Демократия не всегда проста и легка, но она означает борьбу аргументов, а не борьбу на кулаках. Украина является суверенным государством, и она демонстрирует свою демократичность”, - сказал он.

Комментируя слова Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который во время своего первого визита в Германию заявил о том, что НАТО исчерпало себя, и призвал к формированию новой системы евроатлантической безопасности, Я.СХЕФФЕР не согласился с Президентом России. “У НАТО яркое будущее. Альянс настолько же эффективен сейчас, насколько он был в 1949 году после начала деятельности. Союзу сейчас почти 60 лет, но он является живым и активным. Никоим образом НАТО не будет изменять свою роль или позицию. Любые серьезные предложения в сфере безопасности будут с большим интересом рассмотрены в НАТО. Президент (России) сказал что-то неконкретное о новых структурах безопасности. Я не могу предоставить вам мое суждение, потому что я не знаю, что это означает. Но абсолютно понятно, что такая структура никогда не заменит НАТО. Это вне вопроса”, - сказал Генсек НАТО.