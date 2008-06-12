Поддерживают ли украинцы Ющенко - опрос Центра Разумкова

Количество граждан, которые полностью поддерживают деятельность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в начале июня упала до самого низкого уровня со времени его избрания на эту должность.

Об этом говорится в комментарии к результатам социологического исследования, проведенного с 30 мая по 7 июня этого года службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Согласно полученным данным, только 6,7% опрошенных полностью поддерживают деятельность В.ЮЩЕНКО. 43,3% респондентов поддерживают отдельные мероприятия Президента Украины. В то же время 44,3% – вообще не поддерживают действия главы государства. Еще 5,7% не определились с ответом на этот вопрос.

По результатам соцопроса действия Верховной Рады Украины полностью поддерживают 2,4% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия ВР 48,2% опрошенных, не поддерживают деятельность парламента 42,9% украинцев. Не смогли ответить на вопрос – 6,5%.

Относительно деятельности правительства Украины, были получены такие данные: полностью поддерживают его деятельность 7,1% опрошенных; 45,3% – поддерживают отдельные мероприятия; 40,7% – не поддерживают действия Кабмина; 7,0% респондентов не определились с ответом на данный вопрос.

Относительно деятельности судов в Украине были получены следующие данные соответственно: 4,0%; 32,9%; 46,0%; 17,1%; Вооруженных Сил Украины - 15,9%; 44,4%; 20,9%; 18,7%; Службы безопасности Украины - 14,3%; 36,2%; 26,8%; 22,7%; милиции - 7,1%; 35,6%; 42,5%; 14,7%; органов прокуратуры - 5,9%; 29,6%; 43,6%; 20,9%; областных государственных администраций - 7,9%; 45,1%; 27,3%; 19,7%; районных госадминистраций - 8,4%; 45,5%; 27,6%; 18,6% опрошенных.

Социологи отмечают, что первый раз рейтинг В.ЮЩЕНКО сравнялся с тем, который был у его предшественника Леонида КУЧМЫ в последние годы пребывания на этом посту.

Сравнивая деятельность В.ЮЩЕНКО и Л.КУЧМИ в должности Президента Украины, респонденты чаще отвечали, что с обязанностями Президента лучше справлялся Л.КУЧМА – так считают 24,5% опрошенных, для 21,4% лучшим президентом является В.ЮЩЕНКО. В то же время больше половины опрошенных не смогли выделить кого-то из них или затруднялись с ответом на данный вопрос: 41,4% - не смогли отдать преимущество Л.КУЧМЕ или В.ЮЩЕНКО, еще 12,6% респондентов было трудно ответить.

Во время изучения мнения граждан Украины о власти, политиках и ситуации в стране было установлено, что 63,7% респондентов считают, что события в Украине вообще развиваются в неправильном направлении и только 10,1% имеют противоположное мнение. 26,2% не смогли определиться относительно ответа.

Специалисты отмечают, что такие показатели являются одними из наиболее пессимистических, наблюдаемых с апреля 2004 года. В начале 2008 года произошел непродолжительный рост социального оптимизма (часть тех, кто считал, что события развиваются в правильном направлении, выросла в феврале 2008 г. до 31%), однако уже в марте этот показатель начал снижаться, такая тенденция продолжается и в июне.

В ходе исследования были опрошены в целом 2001 респондент старше 18 годов во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.