У Тимошенко не понимают, почему разволновался Безсмертный

Кабинет Министров Украины 18 июня намерен заслушать отчет ряда глав облгосадминистраций относительно инфляционных показателей в регионах.

Об этом заявил министр Кабинета министров Петр КРУПКО, пишет издание «Коммерсант» от 11 июня 2008 года.

Он отметил, что на сегодняшнее заседание правительства председателей ОГА не приглашали. В связи с этим П.КРУПКО высказал удивление относительно заявлений заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО, что губернаторы не будут принимать участие в заседании Кабмина 11 июня, поскольку это не согласовано с Президентом. "Не знаю, с чем связано такое заявление БЕССМЕРТНОГО. Может быть, с тем, что министр экономики сказал, что считает необходимым заслушать отчет глав некоторых областных администраций? Но на завтра (11 июня ) это не запланировано", – сказал он.

При этом П.КРУПКО подчеркнул, что Кабмин готовит материалы и отслеживает динамику инфляции в регионах. «Если ничего не изменится, планируется пригласить на следующее заседание некоторых глав областных администраций", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера заместитель главы Секретариата Президента Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что председатели областных государственных администраций не прибудут 11 июня в Киев на запланированное заседание Кабинета министров, поскольку правительство не позаботилось о согласовании этих командировок с Президентом Украины. Он отметил, что уже не первый раз руководство Кабмина пытается вызвать председателей ОГА в столицу на разные совещания, однако заблаговременно не направляет соответствующие ходатайства об этом главе государства Виктору ЮЩЕНКО.

При этом 9 июня на пресс-конференции министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что на заседании Кабинета министров 11 июня планируется заслушать председателей Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областных государственных администраций относительно причин, которые привели к наивысшему уровню инфляции в этих регионах.