Неделя в цифрах

2 игрока сборной Украины по футболу вошли в рейтинг 100 лучших футболистов 2015 года, составленный изданием TheGuardian, сообщают иностранные СМИ. Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко находится на 98 месте, игрок испанской «Севильи» Евгений Коноплянка занял 73 место. Над рейтингом работали 123 эксперта из 49 стран мира.

2 крупнейших футбольных чиновника – президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини – отстранены от футбольной деятельности на 8 лет из-за коррупционных скандалов.

4 страны Евразийского экономического союза – Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения – не поддержали Россию в вопросе отказа от зоны свободной торговли с Украиной, которая действует в рамках СНГ. В свою очередь, в РФ заявляют, что, если раньше украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке таможенного тарифа, с 1 января 2016 года он составит, в среднем, 6%.

13% работников полиции центрального аппарата Национальной полиции Киева и области не прошли переаттестацию, сообщают в Центре рекрутинга в Национальную полицию Украины.

15 дипломатов усилят представительство Украины в ООН, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, для этих целей будет сформирована отдельная команда из дипломатов, которые будут отобраны на открытом конкурсе.

54 народных депутата, среди которых – представители всех фракций Верховной Рады и несколько внефракционных, не задекларировали свой бизнес и бизнес своей семьи, говорится в расследовании «Наші гроші».

67 осужденных в Украине были помилованы президентом Петром Порошенко по предложениям комиссии при главе государства по вопросам помилования, сообщают в пресс-службе президента. В удовлетворении ходатайств было отказано 1 260 осужденным.

79 человек, включая бывшего министра, нескольких руководителей госкомпаний, а также бывших и нынешних мэров городов, были арестованы полицией Сербии в ходе расследования крупнейшего в стране дела о коррупции, сообщают иностранные СМИ. Задержанные обвиняются в отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, взяточничестве и подделке документов. Власти оценивают ущерб от их действий в 70 000 000 долларов. Еще пять подозреваемых находятся в розыске.

108 населенных пунктов в Украине получат новые названия. Решение об этом в рамках реализации реформы по декоммунизации принял комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

158 российских сенаторов, вслед за Госдумой РФ, одобрили закон о приостановлении действия договора о зоне свободной торговли с Украиной. Решение было принято единогласно.

178 кг кокаина находились в партии, задержанной польской полицией в пригороде Варшавы, сообщают иностранные СМИ. Стоимость наркотиков оценивается в 27 000 000 евро.

220 крупнотоннажных судов (или 95% океанского флота) Украина потеряла за годы независимости, сообщил глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив. Основная часть судов была незаконно реализована для погашения фиктивной кредиторской задолженности. В 2015 году у Украины имеется 11 крупнотоннажных судна, 4 из них - в государственной собственности.

263 народных депутата при необходимых 226 приняли за основу и в целом проект закона Украины о государственном бюджете на 2016 год. Главная смета страны принята с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 млрд гривен.

600 просителей убежища из России в ноябре-декабре вернула в РФ Норвегия, сообщают украинские СМИ. По словам суперинтенданта миграционной полиции Норвегии, ежедневно Норвегия возвращает от 15 до 40 человек.

3 500 человек Франция не впустила в страну после введения чрезвычайного положения на фоне серии нападений в Париже в ноябре, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на министра внутренних дел страны. Этих людей сочли представляющими риск для безопасности и общественного порядка.

4 000 человек ежегодно погибают в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий, более 30 000 человек получают травмы, сообщают в Национальной полиции Украины.

7 700 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации находится на территории Донецкой и Луганской областей, сообщают в ГУ разведки Минобороны Украины.

17 000 предприятий, которые регулярно превышали максимально допустимый уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, были закрыты в Китае в 2015 году, сообщают иностранные СМИ.

26 311 мин и самодельных взрывных устройств были обезврежены военными саперами на Донбассе с начала антитеррористической операции, сообщают в Министерстве обороны. Было разминировано 59 объектов, расчищено 585 километров автомобильных дорог и 17 километров железнодорожных путей.

35 000 украинцев получили в 2015 году бесплатную юридическую помощь в гражданских и административных делах в местных центрах по предоставлению бесплатной правовой помощи, сообщают в Министерстве юстиции Украины.

92 446 заявлений на получение земельных участков было подано в Украине от участников АТО и членов семей погибших воинов, сообщают в Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Непосредственно в собственность участникам АТО переданы 14 200 земельных участков общей площадью 8 733 гектара, что составляет 15,4% от всех заявлений.

145 000 крымчан получили российские паспорта в 2015 году, отмечают в Федеральной миграционной службе России в Крыму, сообщают украинские СМИ. Всего с начала аннексии полуострова, по информации российской стороны, крымчанам выдано более 2 000 000 российских паспортов.

150 000 жителей в южноамериканских странах Парагвае, Аргентине и Бразилии покинули свои дома из-за продолжающихся наводнений, сообщают иностранные СМИ.

94 000 000 гривен были выплачены 21 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины за участие в боевых действиях в зоне проведения АТО, сообщают в Министерстве обороны Украины. Кроме того, семьям погибших военнослужащих Вооруженных сил-участников АТО выплачено 1 123 000 000 гривен единовременной денежной помощи, еще почти 281 500 000 гривен участники АТО получили в связи с ранениями или инвалидностью.

57 300 000 000 гривен составил суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 декабря 2015 года, сообщают в Национальном банке Украины.

135 200 000 000 гривен должна будет выплатить Украина в 2016 году по своим внешним и внутренним долгам. Об этом говорится в доработанных дополнениях к принятому накануне закону о Государственном бюджете на 2016 год, опубликованных на веб-портале Верховной Рады. При этом, объем платежей по внешним долгам составит всего 13 800 000 000 гривен.

Маргарита Андреева