Военным выплатили уже 94 миллиона за участие в боевых действиях в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чорнобай.

"Продолжаются выплаты денежных вознаграждений военнослужащим Вооруженных сил Украины, участвующим в антитеррористической операции. На данный момент за непосредственное участие в боевых действиях 21 тысяча украинских военнослужащих получили почти 94 миллиона гривень", - сказал Чорнобай.

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Также он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день семьям погибших военнослужащих Вооруженных сил-участников АТО выплачено 1 123 миллиона гривень единовременной денежной помощи, еще почти 281,5 миллиона гривень участники АТО получили в связи с ранениями или инвалидностью.