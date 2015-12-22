Украина усилит представительство в ООН 15 дипломатами
Представительство Украины в ООН будет усилено командой из полутора десятка дипломатов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, недавно назначенный постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко будет заниматься непосредственно членством страны в Совете Безопасности, он также будет выполнять функции представителя в ООН, передает ZN.UA.
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"Но мы усиливаем наше представительство – мы сформировали отдельную команду, отобраны дополнительно 15 дипломатов на открытом конкурсе", - сказал Павел Климкин в интервью "Громадське ТВ". По его словам, один из заместителей Владимира Ельченко будет помогать ему по вопросам Совбеза, второй – по проблематике ООН в целом. "Так что не беспокойтесь – никаких проблем по ооновской тематике из-за того, что мы сфокусируемся на Собвбезе 100% не будет", - заверил министр.
Как сообщал УНИАН, 9 декабря президент Петр Порошенко назначил Владимира Ельченко новым постоянным представителем Украины при ООН. Ельченко, ранее работавший послом Украины в России, сменит на этом посту Юрия Сергеева, который работал на этой должности с 2007 года.