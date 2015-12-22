Украина усилит представительство в ООН 15 дипломатами

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, недавно назначенный постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко будет заниматься непосредственно членством страны в Совете Безопасности, он также будет выполнять функции представителя в ООН, передает ZN.UA.

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"Но мы усиливаем наше представительство – мы сформировали отдельную команду, отобраны дополнительно 15 дипломатов на открытом конкурсе", - сказал Павел Климкин в интервью "Громадське ТВ". По его словам, один из заместителей Владимира Ельченко будет помогать ему по вопросам Совбеза, второй – по проблематике ООН в целом. "Так что не беспокойтесь – никаких проблем по ооновской тематике из-за того, что мы сфокусируемся на Собвбезе 100% не будет", - заверил министр.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря президент Петр Порошенко назначил Владимира Ельченко новым постоянным представителем Украины при ООН. Ельченко, ранее работавший послом Украины в России, сменит на этом посту Юрия Сергеева, который работал на этой должности с 2007 года.