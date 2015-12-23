БПП не воспринимает шантаж по вопросу перевыборов в Кривом Роге – член фракции

Об этом говорится в комментарии Черненко, переданном УНИАН пресс-службой БПП.

По мнению Черненко, вокруг перевыборов мэра Кривого Рога сложилась патовая политическая ситуация.

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"Вопрос назначения внеочередных выборов головы города Кривого Рога лежит в политической плоскости. Сложилась патовая политическая ситуация, когда безупречных юридических механизмов назначить новые выборы нет, но временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты грубых нарушений избирательного процесса в Кривом Роге. Эти нарушения не позволяют объективно установить результаты выборов, поэтому фракция поддерживает назначение внеочередных выборов головы города Кривой Рог", – заявил народный депутат.

Черненко также подчеркнул, что фракция БПП "не воспринимает политический шантаж, который сопровождает вопрос назначения перевыборов".

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"На заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и председателей комитетов было принято решение рассмотреть вопрос перевыборов в Кривом Роге в четверг, 24 декабря. Но еще во вторник, 22 декабря, работа парламента была парализована именно из-за этих перевыборов. Сейчас мы договорились, что проголосуем сегодня, 23 декабря. Я надеюсь, что фракция партии "Блок Петра Порошенко" большинством голосов поддержит перевыборы в Кривом Роге, но я также надеюсь, что фракция "Самопомич" будет выполнять совместные договоренности и поддержит рассмотрение законопроектов, связанных с бюджетным процессом", – отметил депутат.