БПП не воспринимает шантаж по вопросу перевыборов в Кривом Роге – член фракции
Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", бывший глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил, что его фракция не воспринимает "политический шантаж", который сопровождает вопрос назначения внеочередных выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области.
Об этом говорится в комментарии Черненко, переданном УНИАН пресс-службой БПП.
По мнению Черненко, вокруг перевыборов мэра Кривого Рога сложилась патовая политическая ситуация.
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"Вопрос назначения внеочередных выборов головы города Кривого Рога лежит в политической плоскости. Сложилась патовая политическая ситуация, когда безупречных юридических механизмов назначить новые выборы нет, но временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты грубых нарушений избирательного процесса в Кривом Роге. Эти нарушения не позволяют объективно установить результаты выборов, поэтому фракция поддерживает назначение внеочередных выборов головы города Кривой Рог", – заявил народный депутат.
Черненко также подчеркнул, что фракция БПП "не воспринимает политический шантаж, который сопровождает вопрос назначения перевыборов".
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"На заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и председателей комитетов было принято решение рассмотреть вопрос перевыборов в Кривом Роге в четверг, 24 декабря. Но еще во вторник, 22 декабря, работа парламента была парализована именно из-за этих перевыборов. Сейчас мы договорились, что проголосуем сегодня, 23 декабря. Я надеюсь, что фракция партии "Блок Петра Порошенко" большинством голосов поддержит перевыборы в Кривом Роге, но я также надеюсь, что фракция "Самопомич" будет выполнять совместные договоренности и поддержит рассмотрение законопроектов, связанных с бюджетным процессом", – отметил депутат.