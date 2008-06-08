Развитие Единого Центра происходит снизу - Полянчич

В Хмельницкой области состоялась региональная конференция областной организации партии "Единый Центр".

Председателем облорганизации «Единого Центра» избран Виктор КОЛИЩАК, заместитель председателя областной государственной администрации, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Народный депутат Украины, член президиума партии Михаил ПОЛЯНЧИЧ заявил: "Развитие "Единого Центра" происходит снизу, в региональных организациях. Люди ожидали появления такой политической силы, которая будет уверенно работать на благосостояние каждого гражданина Украины".

В свою очередь, В.КОЛИЩАК отметил, что считает себя членом команды, которая будет решать проблемы рядовых граждан Украины.