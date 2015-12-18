Адвокаты подозреваемого по делу Корбана Михаила Кошляка заявили о его пропаже из изолятора СБУ

Согласно заявлению адвоката Евгения Солодко, 16 декабря его коллега Леонид Берюлин пытался встретиться со своим подзащитным в ИВС, но ему отказались выдать Михаила Кошляка, пояснив, что его в изоляторе нет и где он – неизвестно. Все попытки защитников узнать место нахождения Кошляка резульатата не принесли.

«Мы не исключаем самый плохой вариант развития событий, поскольку на наши вопросы никто не отвечает. Следователь не берет трубку, или сбрасывает звонок. Вообще ничего не говорят. То есть, человек пропал из изолятора Службы безопасности. Нам его не выдали, но при этом сказали, что его у них нет», – сообщил Евгений Солодко.

Напомним, президента Днепропетровской федерации дзюдо Михаила Кошляка задержали 31 октября 2015 года по делу лидера УКРОПа Геннадия Корбана. 8 декабря Печерский райсуд Києва оставил его под стражей, отклонив ходатайство защиты о смене меры пресечения. По словам адвокатов, Кошляк нуждался в медицинском обследовании: он живет с одной почкой и состояние его здоровья ухудшилось.