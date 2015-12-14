Могерини: ЕС может продлить санкции против РФ 17 декабря, но все зависит от Туска

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Могерини сказала сегодня на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

По ее словам, решение относительно того, когда именно и в каком формате Европейский союз примет решение о продлении санкции против России, будет принимать президент Европейского совета Дональд Туск.

"Когда это решение будет принято и в каком формате Совета - это будет зависеть от решения Туска. Но этого вопроса не было в повестке дня сегодня и не стоит в повестке дня Совета завтра. Есть заседание Совета в четверг, и, по моему мнению, скорее всего, оно будет в той повестке дня (17-18 декабря в Брюсселе состоится саммит глав государств и правительств ЕС – УНИАН). Но это решение президента Туска", - сказала она.

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По словам Могерини, с "политической точки зрения, общая оценка заключается в том, что санкции будут продолжены".

Она напомнила, что Европейский совет на уровне глав государств и правительств решил в марте этого года связать санкции ЕС против России с выполнением в полном объеме Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

"Министры выразили мнение, что мы продвигаемся в правильном направлении в выполнении Минских договоренностей, но мы еще далеки от их полного выполнения, а потому есть признаки необходимости продлить санкции на определенный период времени", - пояснила она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время визита в Брюссель 16-17 декабря обсудит вопрос безвизового режима с ЕС и продление санкций против России.

ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году в связи с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе. Срок действия санкций истекает в конце января 2016 года.