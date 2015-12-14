Президент ответил украинцам на петицию о лишении гражданства за сепаратизм
15:43, 14 декабря 2015Политика
3636 0
Президент Петр Порошенко обратился к правительству с предложением проработать возможность лишения сепаратистов гражданства Украины.
Президент благодарит за активную гражданскую позицию / Фото УНИАН
Об этом говорится в его реакции на соответствующую электронную петицию.
"Вместе с тем я обратился к Кабинету Министров Украины с предложением проработать затронутые в электронной петиции вопросы с учетом мирового опыта в решении подобных проблем и принять меры согласно законодательству", - заявил Порошенко.
Читайте такжеПорошенко ответил украинцам на петицию о членстве Украины в НАТО
Президент отметил, что сейчас законодательство в сфере гражданства и Уголовный кодекс не содержат правовых оснований для лишения гражданства за совершение посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter