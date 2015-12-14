Президент ответил украинцам на петицию о лишении гражданства за сепаратизм

15:43, 14 декабря 2015
Политика
3636 0

Президент Петр Порошенко обратился к правительству с предложением проработать возможность лишения сепаратистов гражданства Украины.

Фото УНИАН

Об этом говорится в его реакции на соответствующую электронную петицию.

"Вместе с тем я обратился к Кабинету Министров Украины с предложением проработать затронутые в электронной петиции вопросы с учетом мирового опыта в решении подобных проблем и принять меры согласно законодательству", - заявил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко ответил украинцам на петицию о членстве Украины в НАТО

Президент отметил, что сейчас законодательство в сфере гражданства и Уголовный кодекс не содержат правовых оснований для лишения гражданства за совершение посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter