Президент ответил украинцам на петицию о лишении гражданства за сепаратизм

Об этом говорится в его реакции на соответствующую электронную петицию.

"Вместе с тем я обратился к Кабинету Министров Украины с предложением проработать затронутые в электронной петиции вопросы с учетом мирового опыта в решении подобных проблем и принять меры согласно законодательству", - заявил Порошенко.

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Президент отметил, что сейчас законодательство в сфере гражданства и Уголовный кодекс не содержат правовых оснований для лишения гражданства за совершение посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.