Завтра Совбез ООН проведет заседание по Украине

Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке (США).

"Заседание Совета безопасности ООН по Украине состоится в пятницу в 10:00 (по нью-йоркскому времени)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие 11 декабря в заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.