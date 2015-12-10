Завтра Совбез ООН проведет заседание по Украине
21:51, 10 декабря 2015Политика
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Заседание Совета безопасности ООН, на котором будет рассматриваться ситуация в Украине, с участием министра иностранных дел Павла Климкина состоится 11 декабря в 17:00 (по киевскому времени).
REUTERS
Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке (США).
"Заседание Совета безопасности ООН по Украине состоится в пятницу в 10:00 (по нью-йоркскому времени)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие 11 декабря в заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
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