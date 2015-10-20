Украина в Совбезе ООН не позволит уйти в тень вопросам Крыма и Донбасса - МИД

Об этом посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

Он уверен, что Украина не позволит мировому сообществу забыть об этих проблемах.

«Право вето, действительно, остается за Россией, и у нас нет сомнения, что эта страна продолжит цинично его использовать. Но есть и другие инструменты дипломатической работы, даже борьбы, которые нам дает Совбез ООН», – сказал Кулеба.

«Первый – это возможность самоинициировать поднятие тех или иных вопросов на повестку дня, и таким образом, не позволять вопросам Крыма и агрессии России на востоке Украины уйти в тень под давлением других вопросов международной безопасности», – добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 15 октября Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 гг., "за" проголосовали 177 стран.

Последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза около 15 лет назад.

Справка УНИАН. В Совет безопасности ООН входят 15 стран. Постоянными членами организации являются только пять из них, которые сыграли ключевую роль в создании ООН: Великобритания, Китай, Россия (как правопреемница СССР), США и Франция. Они также имеют право вето при голосовании.

Остальные десять мест ежегодно обновляются наполовину.

На сегодняшний день членами ООН являются 193 страны.