Суд по делу Пукача не удовлетворил ходатайство о вызове в качестве свидетелей Литвина и Кучмы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня огласил председательствующий в коллегии судей палаты по уголовным делам Апелляционного суда Киева Степан Гладий во время рассмотрения жалобы на приговор Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Коллегия судей приняла решение отказать в удовлетворении ходатайства о вызове в судебное заседание для допроса в качестве свидетелей Владимира Литвина, Леонида Кучмы, Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Юрия Луценко и других бывших и нынешних чиновников.

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Также в постановлении суда отмечается, что 9 июня 2015 года судом уже рассматривалось и было принято решение об отказе в удовлетворении аналогичного ходатайства. В новых ходатайствах какие-либо новые факты, которые свидетельствовали бы о необходимости допросов указанных лиц в качестве свидетелей, не приведены.

Следует отметить, что постановление оглашалось в отсутствии Пукача, который в зал заседания сегодня не доставлен. Как сообщила секретарь суда, по имеющейся у нее информации, осужденный не доставлен из-за ухудшения состояния здоровья.

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В заседании суда объявлен перерыв на 5 минут для выяснения, из-за какой болезни не доставили Пукача и как долго продлится процесс реабилитации.

После перерыва председательствующий в коллегии судья Гладий проинформировал стороны-участницы процесса, что в суд поступила справка за подписью начальнику пункта медицинского обеспечения СИЗО СБУ о том, что осужденный Пукач не может принимать участия в судебном заседании 8 декабря из-за обострения хронических заболеваний.

Учитывая эту информацию, суд постановил объявить перерыв в заседании до 11.00 10 декабря.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор, заявив, что "жалоба касается неполноты установления мотивов преступления". Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

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В свою очередь защита Пукача требует от Апелляционного суда Киева отменить приговор и направить дело на новое расследование.