В "Народном фронте" заявляют, что программа субсидий от правительства успешно работает по всей стране

В госбюджете 2016 года предлагается направить свыше 45 млрд грн на выплату субсидий.

Об этом заявил Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время брифинга в Верховной Раде вместе с народными депутатами Олегом Медуницей и Тарасом Креминем, как депутатами-мажоритарщиками из разных регионов Украины.

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Максим Бурбак подчеркнул, что платежки за ноябрь доказали успешную работу правительственной программы по предоставлению субсидий. Он привел примеры конкретных домохозяйств Черновицкой области, которые оформили и получают субсидии.

"Для объективности анализа берем и областной центр, и Заставновский район, который входит в мой мажоритарный округ. Черновцы: квартира по улице Крещатицкой, 71.6 кв. метров: в прошлом году размер субсидий был 861 грн, в этом – 3 141 грн. Село Дорошивцы Заставновского района: в прошлом году размер субсидии 6 грн. 14 коп., в этом году – 3 301 грн", - отметил Бурбак.

Он добавил, что наибольший размер субсидий в Заставнивском районе в 7 079 грн получает одна семья, а субсидии от 5 тыс. грн до 6 тыс. грн получают 20 семей.

"Это цифры. И на основании этих цифр мы можем сказать, что правительственная программа субсидий работает. Мы не позволим свернуть эту программу. Правительство сделало все, чтобы завершить реформу газового рынка. Это то, что требуют наши европейские партнеры, чтобы рынок газа в Украине не был продан олигархам, а наконец стал прозрачен", - отметил Бурбак.

В свою очередь член фракции "Народный фронт", представитель Николаевской области Тарас Креминь так же подтвердил наличие успешных результатов правительственной кампании по предоставлению субсидий в южном регионе.

"Фактически каждую неделю я получаю соответствующие материалы от департаментов социальной защиты населения Николаевской, Херсонской и Одесской областей, где эта статистика просто поражает. Бешеными темпами увеличивается количество людей, которые подают заявления на получение субсидий и автоматически их получают", - подчеркнул народный депутат.

По его словам, на Николаевщине в сравнении с прошлым годом за этот же период в семь раз увеличено количество людей, которые получили субсидии. "Кроме того, около 120 тысяч семей уже сегодня используют такие возможности для решения своих домашних вопросов", - добавил он.

Депутат "Народного фронта" Олег Медуница, который представляет Сумщину, подчеркнул, что политика правительства относительно тарифов была правильная, несмотря на критику.

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"Мы избежали значительного количества затрат в расходной части бюджета в виде дотаций "Нафтогаза", угольной отрасли, закладки этих средств в разностях для теплокоммунэнерго. Зато адресно мы дали почти каждой второй семье жилищно-коммунальные субсидии", - сообщил на брифинге член Комитета по вопросам бюджета.

По его словам, если до начала отопительного сезона одно хозяйство на Сумщине могло получить субсидию 370 грн, то сейчас благодаря работе правительства автоматически получает 1 500 грн.