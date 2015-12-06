Черновецкий решил создать в Грузии свою политическую партию

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий создает политическую партию в Грузии, сообщает издание Грузия.online.

"Партия будет называться "Счастливая Грузия". Об этом Черновецкий заявил сегодня на мероприятии своего фонда "Социальное партнерство" в Кобулети", - говорится в сообщении.

Он призывал всех к вступлению в его партию и отметил, что главный офис будет размещен в Тбилиси.

Черновецкий отметил, что партия будет поддерживать европейские ценности и не будет разделять российские интересы.

Он также отметил, что никого не собирается приглашать в партию из Украины и получит от них лишь экспертную помощь.

Бывший мэр Киева заявил, что намерен провести всю свою жизнь в Грузии.

"Я не выступаю против нынешней власти, но парламент буду критиковать. Мне не нравится их работа. Грузия остановлена. Есть определенные успехи, но парламент не работает", - заявил Черновецкий.

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В ближайшие планы Черновецкого входит участие в парламентских выборах 2016 года.