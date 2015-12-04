Корбан: Украина смогла остановить путинскую агрессию благодаря волонтерам

Об этом написал на своей странице в Facebook лидер "УКРОПа" Геннадий Корбан.

"Дорогие волонтеры, Вы – те, кто в первые дни войны подставил свое крепкое плечо нашему государству. Вы те, кто вывозили останки тел экипажа сбитого Ил-76 из Луганского аэропорта. Вы – те, кто вывозили раненых с полей сражений. Вы – те, кто возвращали пленных их близким. Вы именно те люди, которые кормите, обуваете, лечите и обеспечиваете всем необходимым нашу армию и добровольческие силы – как в первые дни войны, так и по сей день. Именно благодаря вам наша страна смогла остановить путинскую агрессию, распространение сепаратизма и терроризма, предотвратить катастрофу", - написал Корбан.

Дорогие волонтеры, Вы – те, кто в первые дни войны подставил свое крепкое плечо нашему государству. Вы те, кто вывози... Posted by Gennady Korban on 4 декабря 2015 г.

"Некоторые считают, что победа в войне достигнута, но только вы знаете, что победа наступит, тогда, когда мы вернем Донбасс и, возможно, Крым. От имени партии УКРОП и себя лично поздравляю Вас с наступающим Всемирным днем волонтёра. Низкий вам поклон. Ваш подвиг не будет забыт!", - говорится в сообщении лидера УКРОПа.