НАТО примет стратегию по противодействию "гибридной войне" - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, анонсируя повестку дня заседания министров иностранных дел стран НАТО, которое состоится 1-2 декабря.

"Мы примем новую стратегию в отношении «гибридной войны». Это важный шаг. Наша новая стратегия поможет нам подготовиться и защищаться от «гибридных» угроз", - сказал он.

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Кроме того, по словам Столтенберга, министры дадут оценку, как "мы будем продолжать наши отношения с Россией". "Действия России в Украине приводят к новым рискам для нашей безопасности. Нам необходимо восстановить предсказуемость в наших отношениях", - подчеркнул генсек Альянса.

Также, по его словам, союзники продолжат "работать над прозрачностью и снижением рисков". "Важность этого была подчеркнута инцидентом, который произошел на прошлой неделе с российским самолетом (в небе Турции)", - добавил Столтенберг.