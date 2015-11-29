Порошенко в Париже на полях климатической конференции встретится с Меркель, Эрдоганом и Трюдо
Президент Украины Петр Порошенко в Париже на полях климатической конференции встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
"Президент прибыл во Францию, на 21-ю климатическую Конференцию ООН, где на полях встретится с Эрдоганом, Меркель, Трюдо", - отметил он.
Читайте также74% украинцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС – Порошенко
Как сообщал УНИАН, президент Украины начал рабочий визит во Французскую Республику.
29-30 ноября Порошенко во Франции примет участие в открытии 21-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ходе Парижской конференции Порошенко проведет ряд встреч с руководителями государств и правительств.
Справка УНИАН. Рамочная конвенция ООН по изменению климата - это международный экологический договор, цель которого состоит в стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему.
Цель Парижской конференции - сдержать климатические изменения, угрожающие обществу. Конференция должна завершиться подписанием универсального и обязательного для всех соглашения, которое очертит рамки перехода к экономикам с низким уровнем выбросов углеродных соединений и способных противостоять климатическим изменениям.