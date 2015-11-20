В ГПУ допускают, что расследования по Майдану растянутся на 10 лет и более

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он заявил, что настраивает следователей на то, чтобы следственные действия проводились максимально оперативно. Но при этом Горбатюк отметил, что не устанавливает сотрудникам конкретные сроки.

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«Если стоит вопрос о получении важных доказательств, возможно, это будет год, два или десять (для завершения расследования всех эпизодов), возможно, и больше. Но если мы какой-то эпизод закончили – то мы его сразу же направляем в суд. Если по какому-то исполнителю закончили – то мы направляем в суд», - отметил сказал он.

«Работа планируется таким образом, чтобы установить, начиная с исполнителей, затем среднее звено, высшее звено, те, кто принимал решение, те, кто подстрекал, инициировал. Сбор всех этих доказательств – это может быть очень длительный путь, о котором четко не скажешь», - отметил Горбатюк.

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На уточняющий вопрос о том, может ли следствие по делам Майдана продолжаться более 10 лет, он сказал, что «может, если говорить о завершении последнего эпизода. Расследование подобных происшествий, но с меньшими масштабами, в других странах имеют и большие сроки расследования. Однако мы не настроены, чтобы ставить срок в 10 лет, мы настроены это сделать максимально быстро, как это возможно, но не все от нас зависит».

Он также сообщил, что органы прокуратуры за два года направили в суд 119 обвинительных актов относительно преступлений против активистов Майдана, всего пока вынесено 26 приговоров.

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«Если взять по всем преступлениям (в отношении участников Революции достоинства - УНИАН), которые расследовались не только нашим управлением, но и территориальными прокуратурами областей, в общей сложности в суд направлено 119 обвинительных актов в отношении более чем 140 человек. Вынесено 26 судебных решений», - заявил он.