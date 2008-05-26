В Киеве обработали данные почти с половины избирательных участков

Киевская городская территориальная избирательная комиссия, по состоянию на 14.03, обработала данные с 446 избирательных участков столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным результатам, в Киевсовет проходят 7 партий и избирательных блоков.

В частности, Блок Черновецкого набирает 29,83%, БЮТ – 22,42%, Блок Кличко – 10,65%, Блок Литвина – 8,1%, “Гражданский актив Киева“ - 5,62%, Партия регионов – 4,24%, Блок Катеринчука – 3,37%.

Остальные партии и блоки, по данным обработки протоколов с 446 участков, набирают меньше 3%. Всего на досрочных выборах в Киеве работало 1026 избирательных участков.