Луценко не меняет своих взглядов - ”в отличие от других”

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на выборах в Киевский городской совет проголосовал за блок “Наша Украина – Народная самооборона” и заявил, что политические взгляды у него не изменились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после голосования на киевском избирательном участке №101/10, которая находится в гимназии №153.

«У меня взгляды не изменились, и я проголосовал точно так, как голосовал на парламентских выборах 2006 года - поддержал составляющую демократической коалиции и блок НУ-НС», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, который на выборах в Киевсовет возглавил список НУ-НС.

Комментируя сегодняшнее заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО об изменении его политических вкусов в связи с процессами, которые состоялись в Киеве, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Я считаю, что политики не должны менять своих убеждений независимо, что им лично приносит изменение таких взглядов. Я взглядов менять не собираюсь, в отличие от других».