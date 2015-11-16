В Луцке обработано 100% протоколов УИК: победу одерживает действующий мэр города

По состоянию на 3:30 16 ноября Луцкизбирком завершил прием протоколов, сообщает Район.Луцк.

По результатам обработки информации из всех 83 участков города победу во втором туре мэрских выборов одержал действующий городской председатель Николай Романюк. Его поддержало 57% лучан.

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За его соперника Александра Товстенюка проголосовали 43% жителей Луцка.

Окончательные результаты второго тура выборов Луцкого городского головы объявят позже.

Ранше УНИАН сообщал, что по данным независимого экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии, в Луцке во время второго тура выборов городского председателя нынешний мэр Николай Романюк («БПП «Солидарность») получил 56,5% голосов избирателей, а кандидат от партии «УКРОП», председатель правления фонда экс-председателя Одесской ОГА Игоря Палицы «Новый Луцк» Александр Товстенюк – 43,5%.