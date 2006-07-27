Плющ призывает Ющенко не повторять ошибок Кучмы

Бывший председатель Верховной Рады Иван ПЛЮЩ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не повторять ошибок своего предшественника Леонида КУЧМЫ, который в 2002 году силой создал парламентское большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПЛЮЩ заявил сегодня на заседании круглого стола лидеров парламентских фракций с участием Президента Украины.

“Л.КУЧМА наступил на грабли тогда, когда “Наша Украина” имела больше всего депутатов в Верховной Раде, а он разрушил эту коалицию, собрал всех в “Украинском доме”, и пошли по-другому пути. К чему этот путь привел, мы видели”, - сказал И.ПЛЮЩ.

Он подчеркнул, что если в данном случае действовать по принципу вкусов, и принимать решение о роспуске парламента из-за того, что новая коалиция не нравится, то тогда придется “искать другой народ, потому что этот народ этих же и изберет”.

И.ПЛЮЩ выразил убеждение, что Президент Украины должен дать возможность сформированной коалиции поработать, а если она не справится, то тогда уже поднимать вопрос о досрочных выборах.