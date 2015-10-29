Порошенко требует скорейшей передачи в суд дел Майдана

Об этом Петр Порошенко заявил журналистам во время своего визита в столицу Туркменистана Ашхабад, передает телеканал "24".

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"Накануне второй годовщины Майдана есть очень твердая позиция, что ограничения, аресты - это только предварительные меры. Я требую, чтобы меры были окончательными, чтобы дела были переданы в суд, чтобы были судебные приговоры, которые бы поставили окончательную точку в привлечении к ответственности тех, кто принимал непосредственное участие в уничтожении украинской демократии на Майдане", - сказал президент украинского государства.

Как сообщал УНИАН ранее, в ГПУ заявили об "определенном влиянии" российских спецслужб во время событий на Майдане.