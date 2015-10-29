В ГПУ заявили об "определенном влиянии" российских спецслужб во время событий на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам после посещения ГПУ экс-главой СБУ Валентином Наливайченко сообщил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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По его словам, за год расследования событий на Майдане доказательная база увеличилась. “Конечно, у нас есть данные, которые позволяют нам говорить об определенном влиянии на эти события со стороны представителей Российской Федерации. Но тщательная работа позволит нам дать четкие ответы на то, насколько это влияние приводило непосредственно к совершению преступлений и непосредственно к совершению убийств”, - сказал Горбатюк.

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Он напомнил, что уже установлена причастность к расстрелам сотрудников спецроты “Беркута”, но здесь важно установить, «кто и из каких побуждений, по чьей указке давал приказ на совершение этих расстрелов”.