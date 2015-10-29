Мининфраструктуры может полностью запретить транзитные перелеты авиакомпаниям РФ

Об этом сообщил журналистам заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Мы будем рассматривать этот вопрос обязательно. Сейчас существует проблема запрета для украинских авиакомпаний перелетов над территорией Российской Федерации. Соответственно, будут мероприятия с украинской стороны", - отметил он.

Также он добавил, что Кабинет министров внимательно следит за ситуацией с транзитными перелетами российских авиакомпаний над территорией Украины.

Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года Россия запретила транзитный пролет для украинских авиакомпаний через свое воздушное пространство.

В свою очередь Государственная авиационная служба Украины с 20:00 14 августа ввела для российских авиакомпаний "Трансаэро" и "Аэрофлот-российские авиалинии", которые выполняют полеты из России в Болгарии, Израиля, Турции, Египта и Греции через воздушное пространство Украины, специальный режим выполнения транзитных полетов через территорию Украины.

Указанные авиакомпании могут пересекать воздушное пространство Украины при условии получения разрешения Госавиаслужбы отдельно для каждого рейса.

25 сентября Кабинет министров Украины в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты 29 российских авиакомпаний, в первую очередь - авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

Запрет начал действовать с 25 октября. Основанием для такого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина имеет документальное подтверждение таких нарушений.

Он также сообщил, что в украинском списке санкций оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

В ответ Российская Федерация как "зеркальную меру" ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России.