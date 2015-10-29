Коваль: Помощь волонтеров - это подвиг, который будет оценен государством и народом

"То, что дали волонтеры, это - подвиг, который будет оценен украинским государством и народом", - заявил он журналистам в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

По мнению Коваля, волонтерское движение в Украине, особенно в плане помощи действующей армии, "имеет колоссальную роль". "Я в течение полутора лет все время нахожусь на переднем крае. Мне офицеры и солдаты, с которыми я имею доверительные отношения, ни разу не пожаловались на форму одежды, особенно на питание. Я видел в этих землянках столько продуктов питания, особенно, домашней консервации, которую привезли люди, и действительно видно, что народ и армия - едины", - подчеркнул он.

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По словам первого заместителя секретаря СНБО, в начале АТО "была большая проблема по экипировке личного состава". "Нам было очень трудно экипировать людей по современным требованиям. Мы обеспечивали Вооруженные силы с колес. Поэтому бронежилеты всех ведущих государств, в том числе, НАТО, привозились из-за границы. Сейчас мы видим, что одевает государство - уже другие подходы. Государство делает все, чтобы армия была обеспечена", - отметил Коваль.