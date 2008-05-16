Фракция БЮТ чувствует себя немного обманутой из-за поступка НУ-НС

Фракция БЮТ чувствует себя несколько обманутой из-за того, что “Наша Украина – Народная самооборона” не поддержала один из антиинфляционных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Как известно, в частности, не хватило голосов для принятия законопроекта «Об установлении на 2008 год тарифной квоты на ввоз в Украину некоторых видов мяса».

Отвечая на вопрос журналистов, не чувствует ли себя фракция БЮТ «несколько обманутой» в связи с тем, что не поддержан этот законопроект, И.КИРИЛЕНКО ответил: «Чувствуем». «Настолько больно и обидно нам, но молчим, надеемся, что наши коллеги сделают выводы из сегодняшнего дня», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция БЮТ сегодня «четко продемонстрировала верность идеалам коалиции». «К нам претензий не может быть ни на молекулу», - сказал он, отметив, что фракцию БЮТ долгое время подозревали в нежелании поддерживать законопроект о Кабинете министров Украины, но вся фракция отдала сегодня за этот закон свои голоса.

«Мы надеемся, что наши партнеры по коалиции будут абсолютно такими же честными и толерантными», - сказал И.КИРИЛЕНКО. Он выразил надежду, что во вторник, как и было сегодня договорено, будет принят Закон «О внесении изменений в Закону Украины «О таможенном тарифе Украины». (Сегодня данный законопроект был принят в первом чтении – УНИАН.)